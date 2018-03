Mit 3:1 setzt sich der F91 Düdelingen im Spitzenspiel der BGL Ligue in Niederkorn durch. Damit übernimmt der Club von Trainer Dino Toppmöller auch die alleinige Tabellenspitze.

F91 alleiniger Tabellenführer

Mit 3:1 setzt sich der F91 Düdelingen im Spitzenspiel der BGL Ligue in Niederkorn durch. Damit übernimmt der Club von Trainer Dino Toppmöller auch die alleinige Tabellenspitze.

(dat) - Das Spitzenspiel der BGL Ligue war fast schon nach der ersten Halbzeit beendet. Turpel (14.') und Sinani (38.') hatten die Tore für den F91 erzielt. Progrès Niederkorn kam in der 69.' durch Karapetian zum Anschlusstreffer.



Turpel setzte mit seinem zweiten Treffer in der 75.' den Schlusspunkt in dieser Partie, die damit verdient mit 3:1 an den F91 ging, der auch die alleinige Führung in der Tabelle übernimmt. Düdelingen liegt nun drei Punkte vor Niederkorn und 13 vor Fola.

Fola feiert Kantersieg gegen US Esch

Mondorf setzte sich unterdessen mit 3:1 in Rosport durch.

Um 18 Uhr werden noch die Partien Racing - Differdingen und Strassen - Titus Petingen angepfiffen. Den Abschluss macht um 18.30 Uhr Rodange - Jeunesse.



Am Freitag hatte sich Fola Esch bereits mit 9:0 gegen US Esch durchgesetzt.