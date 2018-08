Julio Baptista hat 48 Länderspiele für Brasilien absolviert und stand bei Real Madrid, Arsenal sowie AS Rom unter Vertrag. Am Donnerstag könnte er im Stade Josy Barthel auflaufen.

Ex-Weltstar Julio Baptista kommt wohl nach Luxemburg

Bob HEMMEN Julio Baptista hat 48 Länderspiele für Brasilien absolviert und stand bei Real Madrid, Arsenal sowie AS Rom unter Vertrag. Am Donnerstag könnte er im Stade Josy Barthel auflaufen.

Wer sich noch vor einer Woche den Kader Clujs angesehen hat, entdeckte kaum prominente Namen. Der rumänische Meister, der in den Play-offs der Europa League auf F91 trifft, hat nun aber einen ehemaligen Weltstar verpflichtet.

Der Brasilianer Julio Baptista, der 48 Mal für sein Land zum Einsatz kam und unter anderem bei Real Madrid, Arsenal und AS Rom unter Vertrag stand, soll das Team verstärken.

Der mittlerweile 36-Jährige war bis Ende 2016 für Orlando City in den USA aktiv und seither vereinslos.



Spielberechtigt



Obwohl Cluj bereits am 16. August eine Liste mit Spielern einreichen musste, die in den Play-offs im Kader stehen werden, könnte Julio Baptista zum Einsatz kommen. Jedes Team hat nämlich die Möglichkeit, zwei Spieler nachträglich anzugeben.

Somit wäre der Brasilianer bereits am Donnerstag (20 Uhr) im Hinspiel im Stade Josy Barthel spielberechtigt. Das zweite Duell findet am 30. August in Cluj-Naporca (19 Uhr) statt.

Tickets für das Hinspiel sind am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr im F91-Vereinsbüro (Place de l'Hôtel de Ville) in Düdelingen oder am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr am Stade Josy Barthel erhältlich. Im Gegensatz zur vorigen Runde wird es allerdings auch eine Abendkasse geben.