Ex-Racing-Spieler schafft es in die NBA

Jan MORAWSKI Mark Ogden Jr. spielt künftig in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Vor zwei Jahren war der 25-jährige Forward noch in Luxemburg am Ball.

Nach Alfonzo McKinnie hat es ein weiterer ehemaliger Luxemburg-Legionär in die beste Basketballliga der Welt geschafft. Wie die Internetseite der NBA mitteilt, haben die Atlanta Hawks Forward Mark Ogden Jr. unter Vertrag genommen.

Der 25-Jährige stand in der Saison 2016/2017 bei Racing unter Vertrag, danach war der 2,06 m große US-Amerikaner in Georgien für Olimpi Tbilisi am Ball. in Atlanta spielt er künftig an der Seite von Stars wie Vince Carter, Chandler Parsons und Trae Young. Die neue NBA-Saison beginnt am 22. Oktober.

ROSTER UPDATE: We have requested waivers on Kenny Gabriel and Mark Ogden Jr.



» https://t.co/3cue4hEyTv — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 19, 2019