Ex-Arantia-Profi wird nach gefährlichem Angriff lange gesperrt

Bob HEMMEN Das Verbandsgericht der FLBB hat ein hartes Urteil gefällt und zudem eine Geldstrafe ausgeprochen.

JJ Overtons Ausraster im ersten Halbfinalspiel gegen Steinsel war vor zwei Wochen das Gesprächsthema Nummer eins im nationalen Basketball. Nach einem Angriff auf Landsmann Scott Morton wurde der US-Amerikaner disqualifiziert. Arantia trennte sich einen Tag nach dem Vorfall vom Profi und schied anschließend im Halbfinale der Meisterschaft gegen Amicale aus.

Nun hat das Verbandsgericht der FLBB Overton für zwölf Begegnungen gesperrt. Die Hälfte der Spiele wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro ausgesprochen. Da Overton kommende Saison wohl nicht nach Luxemburg zurückkehren wird, muss er seine Sperre wahrscheinlich nicht absitzen.

Während für seine Ex-Teamkollegen die Saison seit knapp zwei Wochen ebenfalls vorbei ist, kämpft Amicale derzeit im Endspiel gegen Esch um den Titel. Das erste Duell hatten Morton und Co. am Samstag zu Hause verloren. Die zweite Begegnung wird am Mittwoch ab 20.15 Uhr in Esch ausgetragen.

