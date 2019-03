Australiens Radprofi Cadel Evans ist bei der diesjährigen Ausgabe der Schleck Gran Fondo mit dabei. Der Ex-Weltmeister soll zahlreiche Fans anlocken.

Evans als Stargast in Mondorf

Joe GEIMER Australiens Radprofi Cadel Evans ist bei der diesjährigen Ausgabe der Schleck Gran Fondo mit dabei. Der Ex-Weltmeister soll zahlreiche Fans anlocken.

Im vergangenen Jahr war der fünffache Tour-de-France-Sieger Miguel Indurain (E) bei der Schleck Grand Fondo zu Gast. Auch in diesem Jahr gibt sich ein bekannter Name in Mondorf die Ehre: Cadel Evans wird präsent sein.

Der Australier gewann die Frankreich-Rundfahrt 2011 vor den beiden Schleck-Brüdern Andy und Fränk. Der 42-jährige Ex-Weltmeister wird sicherlich ein paar Fans anlocken. Die dritte Schleck Grand Fondo findet am 25. Mai statt. Zwei Strecken stehen zur Auswahl: 155 km und 100 km.