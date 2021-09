Vladimir Temelkov und seine Teamkollegen können sich über einen gelungenen Saisonauftakt im Europapokal freuen.

European-Cup

Käerjengs Handballer erreichen zweite Runde

Kevin ZENDER Vladimir Temelkov und seine Teamkollegen können sich über einen gelungenen Saisonauftakt im Europapokal freuen.

Die Saison der Käerjenger Handballer begann am Wochenende mit Hin- und Rückspiel in der ersten Runde des European-Cup. Bereits am Samstag hatten Vladimir Temelkov und Co. die Weichen mit dem 32:23-Sieg gegen Vellaznimi aus Kosovo auf den Einzug in Runde zwei gestellt.

HB Eschs Start nach Maß Zum Auftakt der neuen Handballsaison sehen die Zuschauer in Esch ein absolutes Spitzenspiel, das Lust auf mehr macht.

Am Sonntag machten die Käerjenger in der heimischen Halle das Weiterkommen perfekt. Der luxemburgische Vertreter ließ seinem Gegner beim 36:26 keine Chance.

Nun warten im Oktober in der zweiten Runde die Rumänen von Focsani Municipal auf Käerjeng.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.