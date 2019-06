Am Freitag beginnen in Minsk die Europaspiele. Wenn die Athleten nicht gerade in Wettkämpfen antreten müssen, sind sie zum Großteil im Athletendorf. Dort machen sie mehr als nur essen und schlafen.

Europaspiele: So wohnen die Athleten

Ernährung und Schlaf ist für Sportler besonders wichtig. Damit die Athleten bei den Europaspielen in Minsk an ihr Leistungsmaximum gehen können, ist eine gute Unterkunft vonnöten. In Weißrusslands Hauptstadt wohnen sie im Athletendorf.

In den zur Minsker Universität gehörenden Gebäuden können sich die Sportler aber nicht nur ausruhen.

9 Die Luxemburger markieren ihr Revier. Foto: Yann Hellers

um weitere Bilder zu sehen. Die Luxemburger markieren ihr Revier. Foto: Yann Hellers In der Kantine werden die Sportler täglich 24 Stunden lang versorgt. Foto: Yann Hellers Im Fitnessraum wird sich auf die Wettkämpfe vorbereitet. Foto: Yann Hellers Sogar Filme werden im Athletendorf gezeigt. Foto: Yann Hellers Im Shop können sich die Athleten ein Andenken besorgen. Maskottchen Lesik ist sehr beliebt. Foto: Yann Hellers Die Betten der Sportler. Foto: Yann Hellers Minigolf ist eine willkommene Abwechslung. Foto: Yann Hellers Für Animation ist ebenfalls gesorgt. Foto: Yann Hellers In den großen Gebäuden kommen alle Sportler unter. Foto: Yann Hellers