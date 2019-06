Bogenschütze Gilles Seywert ist bei den Europaspielen in Minsk ins Halbfinale eingezogen. Der Bogenschütze hat damit gute Chancen, die zweite Luxemburger Medaille zu holen.

Europaspiele: Seywert erreicht Halbfinale

Bob HEMMEN

Gilles Seywert kann am Donnerstag eine Medaille gewinnen. Bei den Europaspielen in Minsk setzte sich der Luxemburger Compound-Bogenschütze im Viertelfinale mit 144:143 gegen den russischen Europameister Anton Bulaev durch.



Die beiden Kontrahenten lieferten sich bis zum Schluss ein hochklassiges Duell, das der 35-Jährige letztlich für sich entschied.

Seywert tritt noch am Donnerstagmorgen im Halbfinale an, das Duell um Bronze sowie das Finale sind am Nachmittag.