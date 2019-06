Ni Xia Lian steht bei den Europaspielen in Minsk im Viertelfinale. Die 55-Jährige gewann am Montag gegen die an Nummer eins gesetzte Rumänin Bernadette Szocs.

Europaspiele: Ni schlägt an Nummer eins gesetzte Szocs

Ni Xia Lian ist ihrem Medaillentraum bei den Europaspielen in Minsk ein großes Stück näher gekommen. Am Dienstag zeigte die Nummer Nummer 53 der Weltrangliste gegen die an Nummer eins gesetzte Bernadette Szocs (Weltranglistenposition: 16) eine starke Leistung und siegte mit 4:3 (11:7, 11:8, 11:9, 7:11, 9:11, 8:11, 11:7). Ni lag mit 3:1 in Führung, doch dann kämpfte sich die Rumänin zurück in die Partie. Im letzten Satz spielte Ni aber wieder besser und setzte sich durch.



Damit tritt Ni am Dienstag im Viertelfinale der Einzelkonkurrenz an. Dort trifft sie auf Linda Bergstrom (S/78).