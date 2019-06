Am Freitag beginnen in Minsk die zweiten Europaspiele. 24 Luxemburger treten beim Großevent an und haben ganz unterschiedliche Ziele.

Europaspiele: Neun Sportarten, 24 Athleten

In Weißrusslands Hauptstadt dreht sich ab Freitag bis zum 30. Juni alles um Sport. Die Luxemburger Farben werden in Minsk von 24 Athleten vertreten. Einige kämpfen um ein direktes Olympiaticket, andere wollen auf dem Weg dorthin wichtige Weltranglistenpunkte sammeln.

Badminton

Robert Mann tritt als einziger Badmintonspieler aus dem Großherzogtum in Minsk an. Der 34-Jährige hat klare Vorstellungen, wie es für ihn bei den Europaspielen laufen soll. "Ich würde mich über einen Sieg freuen. Gegen den Kontrahenten aus Aserbaidschan (Azmy Qowimuramadhoni) habe ich bislang zwei Mal knapp verloren. Deshalb hoffe ich, dass ich mich bei den Europaspielen gegen ihn durchsetzen kann." Bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend trägt er die Luxemburger Fahne.

Robert Mann will in der Gruppe G mindestens ein Spiel gewinnen. Foto: Sven Heise

Bogenschießen

Neben den Recurve-Bogenschützen Jeff Henckels, Joé Klein und Pit Klein geht mit Gilles Seywert auch ein Luxemburger im Compound an den Start. Im Recurve qualifiziert sich der Sieger im Einzel für Tokio 2020. "Die Konkurrenz schläft nicht, doch an einem guten Tag haben unsere Schützen durchaus Chancen", erklärt Trainerin Laurence Baldauff.

Jeff Henckels muss in Minsk die Ruhe bewahren. Foto: Ben Majerus

Boxen

Michel Erpelding trifft am Freitag in der Schwergewichtsklasse auf den Georgier Nikoloz Begadze. "Ich will jedes Mal gewinnen, wenn ich in den Ring steige. Ich bin der Underdog, doch ich mache mir keine Sorgen. Wenn ich das umsetze, was ich von meinem Trainer Gerry Storey gelernt habe, kann ich erfolgreich sein. Dafür habe ich in den vergangenen Jahren viel und hart trainiert", so Erpelding.

Michel Erpelding möchte überraschen. Foto: Guy Jallay

Judo

Claudio Nunes dos Santos tritt in der Gewichtsklasse -73 kg an. Er ist in Minsk ein klarer Außenseiter. "Ich bin noch jung, doch ich reise mit dem Ziel zu den Europaspielen, zumindest einige Runden zu überstehen. Vieles hängt natürlich vom Losglück ab, aber ich möchte so weit kommen, wie es nur möglich ist", erzählt Nunes dos Santos.

Claudio Nunes dos Santos ist ein klarer Underdog. Foto: Stéphane Guillaume

Karate



Für Jenny Warling (Kumite -55 kg) sind die Europaspiele in Minsk wichtig, um im Hinblick auf Olympia Punkte zu sammeln. "Ich will natürlich mein Bestes geben und so weit wie möglich kommen. Um meine Chancen realistisch einschätzen zu können, muss ich allerdings die Auslosung abwarten. Zudem wird auch meine Form entscheidend sein", sagt sie.

Jenny Warling will auf sich aufmerksam machen. Foto: Lex Kleren

Kunstturnen

Die erst 16-jährige Céleste Mordenti vertritt Luxemburg beim Großevent. "Céleste hat sich mit etwas Glück qualifizieren können. Weil das nicht geplant war, hatte sie kaum Zeit zur Vorbereitung. Sie ist erst seit Januar im Erwachsenenbereich tätig und will sich immer weiter verbessern. In Minsk kann sie Selbstvertrauen tanken", so Coach Piotr Kopczynski.

Céleste Mordenti hat sich überraschend für die Europaspiele qualifiziert. Foto: Stéphane Guillaume

Radsport

Während die Männer mit einem jungen Team antreten, rechnen sich vor allem die Frauen um Christine Majerus im Straßenrennen gute Chancen aus. "Es ist toll, dass wir mit unseren besten Frauen anreisen. Der Stadtkurs spielt uns in die Karten", sagt Trainer Christian Swietlik. Claire Faber, Anne-Sophie Harsch, Chantal Hoffmann und Elise Maes sollen Majerus helfen, während Tiago da Silva, Colin Heiderscheid, Misch Leyder, Pit Leyder und Jan Petelin bei den Männern antreten. Neben den Straßenrennen stehen auch Zeitfahren auf dem Programm.

Christine Majerus soll von ihren Teamkolleginnen unterstützt werden. Foto: Christian Kemp

Tischtennis

Im Tischtennis geht es um Olympia-Tickets. Luxemburg ist im Männer-Einzel (Luka Mladenovic), Mixed-Doppel (Mladenovic und Ni Xia Lian), Frauen-Einzel (Ni und Sarah de Nutte) sowie im Mannschaftswettbewerb der Frauen (Ni, de Nutte und Danielle Konsbruck) vertreten. "Für uns wird es sehr hart, weil es in Europa viele gute Teams und Spielerinnen gibt", meint Coach Tommy Danielsson.

Auf Ni Xia Lian warten stressige Tage. Foto: Kuva

Trapschießen

Auch Lyndon Sosa träumt von Tokio. In Minsk könnte der Luxemburger die Qualifikation perfekt machen. "Ich kenne den Schießstand nicht, deshalb muss ich mich im Training zunächst herantasten. Ich setze mir schon länger keine konkreten Ziele mehr, weil ich den Druck dadurch nur erhöhe. Auf mich wartet aufgrund meiner Examen aber ohnehin eine stressige Zeit."

Lyndon Sosa kann sich für Olympia qualifizieren. Foto: ISSF