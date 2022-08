Am Donnerstag wurden im Anschluss an die Auslosung der CL-Gruppenphase Karim Benzema und Alexia Putellas zu den besten Fußballern Europas gewählt.

Europas Fußballer des Jahres gewählt und CL-Gruppen ausgelost

André KLEIN Am Donnerstag wurden im Anschluss an die Auslosung der CL-Gruppenphase Karim Benzema und Alexia Putellas zu den besten Fußballern Europas gewählt.

(AFP/ak) - Der Stürmer Karim Benzema wurde gestern in Istanbul zum UEFA- Spieler des Jahres gewählt. Der 34-Jährige von Champions-League-Sieger Real Madrid erhielt den Vorzug vor seinem Teamkollegen Thibaut Courtois und dem Belgier Kevin de Bruyne von Manchester City, die nicht gänzlich unerwartet das Nachsehen gegenüber dem französischen Nationalspieler hatten.

Benzema, der neben der Champions League auch die spanische Meisterschaft mit den Königlichen gewann, erzielte dabei 49 Tore in 52 Pflichtspielen für seine Mannschaft. Außerdem konnte der Ausnahmestürmer mit der französischen Nationalmannschaft die UEFA Nations League gewinnen. Seine starke Saison macht ihn bei der Wahl zum Ballon d'Or am 17. Oktober in Paris ebenfalls zum großen Favoriten.

Karim Benzema hat eine überragende Saison gespielt. Foto: AFP

Der ehemalige Lyoner ist nach Franck Ribéry im Jahr 2013 der zweite französische Spieler, der mit diesem Preis des Europäischen Fußballverbands in seiner aktuellen Form ausgezeichnet wird. Vor ihm wurden schon zwei Spieler von Real Madrid ausgezeichnet: Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017) und Luka Modric (2018). „KB9“ folgt in der Liste auf den Italiener Jorginho, der 2021 mit Italien die Europameisterschaft und mit Chelsea die Champions League gewann.

Nur die Leistung zählt

Der Preis für den UEFA-Spieler des Jahres wird laut UEFA von einer Jury vergeben, die sich aus den „an den europäischen Pokalwettbewerben teilnehmenden Vereinen“ und einer „Gruppe von Journalisten“ zusammensetzt, zu denen auch das Luxemburger Wort gehört. Die Spieler werden dabei nach ihren Leistungen in „allen Wettbewerben, den inländischen und internationalen“, beurteilt. LW-Sportchef Joe Geimer votierte ebenfalls für den überragend aufspielenden Franzosen.

Bei den Fußballerinnen ging der Preis an die spanische Offensivspielerin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Trotz ihrer verletzungsbedingten Abwesenheit (Knieverletzung, Anm. d. Red) bei der Frauen-EM in England konnte Putellas den Titel verteidigen und sorgte damit für eine kleine Überraschung. Nicht wenige rechneten mit der Engländerin Beth Mead als kommende Preisträgerin. Mead gewann mit den „Löwinnen“ bei der Heim-Europameisterschaft als Co-Torschützenkönigin den Titel und wurde darüber hinaus zur besten Spielerin des Turniers gewählt. Die 28-jährige Putellas stand mit Barcelona hingegen im Finale der Champions League (1:3-Niederlage gegen Lyon) und wurde mit ihrem Club spanische Meisterin mit 30 Siegen in 30 Spielen.

(V.l.n.r.) Arrigho Sacchi (Präsident AC Mailand) UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, Alexia Putellas (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid) und Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid). Foto: AFP

Der Preis für den besten Vereinstrainer ging an Carlo Ancelotti, der Real Madrid zum 14. Champions-League-Triumph führte. Die Niederländerin Sarina Wiegman wurde als beste Trainerin bei den Frauen ausgezeichnet.

Arrigho Sacchi (AC Mailand) erhielt den Preis für den besten Präsidenten.

Interessante Konstellationen

Seit Donnerstag wissen die Fußball-Fans in Europa und der ganzen Welt auch, auf welche Gegner ihre Lieblingsmannschaften in der Gruppenphase der Champions League treffen werden. Im Istanbuler Haliç Congress Center fungierten Yaya Touré und Hamit Altintop als Losfeen und zogen dabei interessante Konstellationen.

Erling Haaland (l.) und Robert Lewandowski treffen in der Champions League mit ihren neuen Vereinen auf ihre alten Arbeitgeber. Foto: AFP

Besonders spannend dürfte es in Gruppe C zur Sache gehen, wo der FC Barcelona genau wie im vergangenen Jahr auf die Münchner Bayern trifft. Man darf gespannt sein, wie Robert Lewandowski, der nach einer Schlammschlacht seinen Wechsel zum spanischen Kultclub erzwang, in der Allianz Arena empfangen wird. Mit Inter Mailand wurde zudem ein weiterer Hochkaräter in die vermeintlich stärkste Gruppe gelost. Auch der zum englischen Meister gewechselte norwegische Topstürmer Erling Haaland kann sich auf ein Wiedersehen freuen. Mit Manchester City trifft er in Gruppe G auf seine alten Weggefährten aus Dortmund.

Der Titelverteidiger aus Madrid steht hingegen vor machbaren Aufgaben, möchte sich aber eine Blamage wie gegen Tiraspol in der vergangenen Gruppenphase ersparen. Die kriselnden Liverpooler wollen in Gruppe A gegen Ajax, Neapel und die Rangers wieder zu alter Stärke finden, während Gruppe D mit Frankfurt, Tottenham, Sporting und Marseille die wohl ausgeglichenste sein dürfte

Die Auslosung Gruppe A: Ajax, Liverpool, Neapel, Glasgow Rangers Gruppe B: FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, FC Bruges Gruppe C: FC Bayern, FC Barcelona, Inter Mailand, Viktoria Plzen Gruppe D: Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille Gruppe E: AC Mailand, FC Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb Gruppe F: Real Madrid, Leipzig, Shakthar, Celtic Glasgow Gruppe G: Manchester City, FC Sevilla, Dortmund, FC Kopenhagen Gruppe H: Paris SG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

