Europapokalspektakel in Lissabon

Joe GEIMER

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt droht in der Europa League das Aus. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor das Viertelfinalhinspiel bei Benfica Lissabon nach 70-minütiger Unterzahl 2:4 und benötigt im Rückspiel am kommenden Donnerstag eine Aufholjagd, um sich erstmals seit 1980 für ein europäisches Halbfinale zu qualifizieren.



Der überragende Felix brachte den portugiesischen Rekordmeister per Foulelfmeter in Führung (21.'), Frankfurts N'Dicka hatte sich zuvor nur mit einer Notbremse helfen können und die Rote Karte gesehen. Nach dem Ausgleich von Torjäger Jovic (40.') legte Felix (43.', 54.') zwei weitere Tore nach. Dias (50.') erzielte das zwischenzeitliche 3:1. Paciencia (72.') hielt Frankfurts Hoffnungen zumindest noch am Leben.



Der FC Arsenal hat einen wichtigen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Vor eigenem Publikum setzten sich die Spieler von Trainer Unai Emery mit 2:0 gegen Neapel durch. Durch ein Tor von Ramsey (15.') und ein Eigentor von Koulibaly (25.') gingen die Hausherren früh in Führung. Wer allerdings die Heimstärke der Italiener kennt, weiß, dass es im Rückspiel noch spannend werden kann.

Im spanischen Duell zwischen Villarreal und Valencia gab es einen Auswärtssieg (1:3). Guedes erzielte die frühe Führung für die Gäste, die Cazorla mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich (36.'). Wass (90. + 1.') und Guedes (90. + 4.') ließen die favorisierten Gäste in der Nachspielzeit doch noch jubeln.



Der FC Chelsea begnügte sich bei Slavia Prag mit dem Minimum. Alonso erzielte den einzigen Treffer (86.').



Die vier Rückspiele finden am kommenden Donnerstag um 21 Uhr statt.