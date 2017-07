(jot) - Die Luxemburger Handballteams kennen ihre Gegner im Europapokal. Doublésieger HB Esch bekommt es in der ersten Runde des EHF-Pokals mit Arendal aus Norwegen zu tun. Gespielt wird am 2./3. und am 9./10. September. In der zweiten Runde würde es gegen die Limburg Lions aus den Niederlanden gehen.



In der zweiten Runde des Challenge-Cups messen sich die Red Boys mit Kauno Azuolas aus Litauen. Käerjeng muss sich seinerseits mit HC Shakhtar aus der Ukraine auseinandersetzen. Am 7./8. Oktober und 14./15. Oktober stehen die Aufeinandertreffen an.



Im Falle des Weiterkommens geht es für die Red Boys gegen Dobrudja aus Bulgarien und für den HB Käerjeng gegen Krasnosdar aus Russland.



Berchem bereits in der dritten Runde



Berchem steht bereits in der dritten Runde. Dort wartet am 18./19. und am 25./26. November der Gewinner des Duells zwischen Samot (SER) und Cambridge (GB).



Die Frauen des HB Düdelingen bekommen es in der dritten Runde des Challenge-Cups mit Azeryol Baku aus Aserbaidschan zu tun (Termine: 11./12. und 18./19. November).

Die Spieltermine können noch ändern. Es kann auch sein, dass das Heimrecht getauscht wird oder ein Team das Heimrecht abgibt.