Glück für Fola in der Champions-League-Qualifikation

Jan MORAWSKI Fußballmeister Fola Esch bekommt in der Qualifikation zur Königsklasse einen machbaren Gegner. Auch die Conference League wurde ausgelost.

Luxemburg Fußballmeister Fola Esch trifft in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League auf den Lincoln Red Imps FC. Das ergab die Auslosung am Dienstagmittag. Dabei hätte es weitaus schlimmer kommen können: Die anderen möglichen Gegner waren Malmö (S), Legia Warschau (PL) und Slovan Bratislava (SVK).

Die Mannschaft aus Gibraltar ist im Großherzogtum bereits bekannt. Im August 2020 warf das Team Titus Petingen aus der Europa-League-Qualifikation. Im Hinspiel (6. oder 7. Juli) hat Fola Heimrecht, die Rückspiele sind eine Woche später.

Mit seinem ausländischen Club tritt ein weiterer Nationalspieler in der Champions-League-Qualifikation an. Sébastien Thill trifft mit Sheriff Tiraspol (MDA) auf KF Teuta (ALB).



Torwart Jonathan Joubert und Hesperingen reisen nach Slowenien. Foto: Stéphane Guillaume

Wenig später bekamen Hesperingen und Racing ihre Europapokalgegner in der neu gegründeten Conference League. Der FC Swift tritt zuerst auswärts beim NK Domzale aus Slowenien an, die Hauptstädter spielen zuerst zu Hause gegen die Isländer von Breidablik. Die Hinspiele finden am 8. Juli, die Rückspiele am 15. Juli statt.

F91 steigt erst in der zweiten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein. Weil dieses Freilos eigentlich für den Pokalsieger vorgesehen und die Coupe de Luxembourg ausgefallen war, bekommt es nun Vizemeister Düdelingen.

