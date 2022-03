Der Absturz ist perfekt, Italien fällt von Europas Fußball-Thron direkt in die Bedeutungslosigkeit: Die Squadra Azzurra ist in den WM-Play-offs ebenso historisch wie blamabel gescheitert.

Europameister Italien verpasst die WM in Katar

Der Absturz ist perfekt, Italien fällt von Europas Fußball-Thron direkt in die Bedeutungslosigkeit: Die Squadra Azzurra ist in den WM-Play-offs ebenso historisch wie blamabel gescheitert.

(dpa) - Fußball-Europameister Italien hat sensationell die WM-Teilnahme verpasst. Italien verlor am Donnerstag im Play-off-Halbfinale in Palermo überraschend gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien mit 0:1 und muss deswegen wieder bei der Endrunde zusehen. Für Nordmazedonien geht es nun im Play-off-Finale am Dienstag gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen, die gegen die Türkei mit 3:1 gewannen.



Italien war gegen Nordmazedonien lange deutlich überlegen, tat sich aber immer schwerer, Chancen zu erspielen. Als alles auf die Verlängerung hindeutete, traf Aleksandar Trajkovski (90. + 2.') in der Nachspielzeit für die Gäste. Für Italien war es nur 256 Tage nach dem EM-Finale in London ein Debakel. Auch vor der Endrunde 2018 in Russland waren sie in den Play-offs gescheitert.

Zittersieg für Schweden

Im Rennen um ein WM-Ticket bleibt Schweden, das gegen Tschechien in Stockholm 1:0 nach Verlängerung gewann und nun zum Play-off-Finale nach Polen reist. Das Team um Robert Lewandowski war kampflos weitergekommen, da die FIFA die russische Auswahl wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine suspendiert hatte.

Die Auswahl Österreichs hat ihre erste WM-Endrunden-Teilnahme dagegen seit 1998 verpasst. Die Österreicher verloren gegen Wales in Cardiff mit 1:2. Die Waliser müssen aber noch bis Juni auf ihren Gegner warten, da die Ukraine erst dann ihr Halbfinale gegen Schottland bestreiten soll. Die FIFA hatte das Spiel gegen die Ukraine verlegt.

