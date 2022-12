Der Luxemburger Meister rückt in die Finalrunde der Europe Trophy nach, weil ein anderer Club einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte.

ETTU gibt Protest von Hostert-Folschette statt

André KLEIN Der Luxemburger Meister rückt in die Finalrunde der Europe Trophy nach, weil ein anderer Club einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte.

Weil der englische Tischtennis-Club Fusion TT in der ersten Runde der Europe Trophy am 25. und 26. November mit Shaquille Webb Dixon einen Spieler einsetzte, der nicht auf der offiziellen Spielerliste für die Teilnahme an dem Pokalwettbewerb eingetragen war, reichte D.T. Hostert-Folschette Protest bei der ETTU (Europen Table Tennis Union) ein.

Der europäische Verband bestätigte nun das Schreiben des luxemburgischen Tischtennis-Meisters. Alle drei Spiele von Fusion TTC wurden mit einer 0:3-Niederlage gewertet.

Als Konsequenz rücken Mats Sandell und Co. auf den zweiten Tabellenplatz vor und sind für die Finalrunde vom 17. bis 19. März 2023 qualifiziert, wie ETTU-Generalsekretär Pierre Kass offiziell bestätigt.

