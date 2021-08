Der FC Chelsea führt in der Partie um den europäischen Supercup - kassiert dann aber den Ausgleich und muss sogar ins Elfmeterschießen.

Europäischer Supercup

Chelsea zwingt Villarreal in die Knie

Der FC Chelsea führt in der Partie um den europäischen Supercup - kassiert dann aber den Ausgleich und muss sogar ins Elfmeterschießen.

Trainer Thomas Tuchel schnappte sich seinen Matchwinner und drückte ihm erstmal einen dicken Kuss auf die Wange. Dank des nur für das Elfmeterschießen eingewechselten Torwarts Kepa hat der FC Chelsea nach der Champions League auch den europäischen Supercup gewonnen.

Die Blues setzten sich am Mittwochabend in Belfast gegen den FC Villarreal in der Entscheidung vom Punkt mit 6:5 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Kepa hielt zwei Elfmeter und wurde somit zum Helden.

Der Europa-League-Gewinner aus Spanien hatte sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert - dann aber kein Glück gegen die Londoner, die bald millionenschwer verstärkt werden sollen. Ziyech (27.') erzielte die Führung. Gerard (73.') sorgte mit seinem Tor für die Extraschicht in Nordirland. Sein Trainer Unai Emery verpasste auch im dritten Anlauf den Gewinn des silbernen Supercups.



Der FC Chelsea war in der Anfangsphase vor 13.000 Zuschauern das klar bessere Team, der als Kapitän spielende Kanté zwang Asenjo per Fernschuss zu einer Parade (9.'). An der Seitenlinie applaudierte Tuchel energisch.

Neuigkeiten zur spektakulären Rückkehr des belgischen Nationalspielers Lukaku zu den Blues gab es am Mittwochabend zunächst nicht. Der 28 Jahre alte Stürmer soll für 115 Millionen Euro von Inter Mailand kommen.

Deutschlands Nationalspieler Havertz bereitete das Führungstor durch Ziyech wunderbar vor. Tuchel ballte grinsend die Hand zur Faust - Emery wütete in seiner Coaching-Zone. Der „Mr. Europa League“ getaufte Spanier hatte mit dem Finalsieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United seinen vierten Titel in dem kleineren Europapokal gefeiert.

Vom Gewinn des Supercups war Villarreal unmittelbar nach dem Rückstand weit entfernt. Das „Gelbe U-Boot“, wie der Club genannt wird, steigerte sich aber mit zunehmender Spieldauer und hatte auch vor dem Ausgleich mit zwei Pfostenschüssen (45.+4.' und 52.') richtig gute Chancen.

Fehlpass von Rüdiger

Havertz traf kurz nach dem Wiederanpfiff nur das Außennetz (48.'), Villarreal gestaltete die Partie immer offener. Tuchel reagierte mit einem Dreifachwechsel und brachte unter anderem den italienischen Europameister Jorginho in die Partie (65.').

Es half nicht viel - im Gegenteil: Nach einem Fehlpass von Rüdiger kombinierte sich Villarreal in Richtung Blues-Tor und Gerard traf zum inzwischen verdienten Ausgleich. Die Verlängerung wurde zum Nervenspiel.



Im Elfmeterschießen scheiterten schließlich Mandi und Albiol bei den Spaniern und Havertz bei den Engländern.

