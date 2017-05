(sid/dpa) - Juventus Turin ist nach einem monatelangen Alleingang erneut italienischer Fußball-Meister. Der Rekordmeister sicherte sich durch ein 3:0 gegen Aufsteiger FC Crotone am vorletzten Spieltag der Serie A den 33. "Scudetto" der Vereinsgeschichte und den sechsten in Folge. Juve hatte die Tabellenführung am fünften Spieltag erobert und seither nicht mehr abgegeben.

"Wir haben mehrere Seiten Fußballgeschichte geschrieben. Es war niemals einfach. Wenn man gewinnen will, muss man immer in Höchstform und zu Opfern bereit sein", sagte Kapitän und Torhüter Buffon. Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni gratulierte der "großartigen ,Juve‘-Mannschaft", Clubpräsident Andrea Agnelli sprach von "Leidenschaft, Demut und Energie. Wir sind eine Legende."

Die Titel-Dürre in der Primera Division ist für Real Madrid nach fünf Jahren endlich zu Ende: Durch einen 2:0-Erfolg beim FC Malaga sicherte sich das Team um Cristiano Ronaldo am Sonntagabend erstmals seit 2012 wieder die Trophäe.



Die "Königlichen" hoffen nun auch auf das erste Doublé aus Liga und Champions League seit 1958. Am 3. Juni trifft der Titelverteidiger im Finale der Königsklasse in Cardiff auf den frisch gekrönten italienischen Meister Juventus Turin.