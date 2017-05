(jot) - In den Halbfinalrückspielen der Europa League zitterten sich Ajax und Manchester United am Donnerstagabend ins Finale. Manchester United, das das Hinspiel bei Celta Vigo mit 1:0 gewann, erzielte ein 1:1. Fellaini traf in der 17.' per Kopf nach Flanke von Rashford.



Celta Vigo, das in der spanischen Primera Division einen Mittelfeldplatz belegt, verkaufte sich teuer. Roncaglia glich ebenfalls per Kopf in der 85.' aus. Drei Minuten später musste der Torschütze ebenso wie Bailly (Manchester United) vom Feld. Beide Spieler hatten sich einen Faustkampf geliefert. Danach fielen keine Tore mehr.



Manchester United von Trainer José Mourinho wäre im Fall eines Finalerfolgs sicher für die Champions League qualifiziert.



Lyon agiert zunächst zu kopflos



Lyon agierte in der Anfangsphase gegen Ajax zu kopflos. Der französische Spitzenverein musste ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen. Ajax ging durch Dolberg in der 27.' in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff waren die Gäste aus den Niederlanden dann jedoch nicht mehr auf der Höhe: Zunächst foulte de Ligt Lacazette im eigenen Strafraum. Der Torjäger von Lyon ließ sich die Chance nicht nehmen und glich in der 45.' aus.



Wenige Sekunden später patzte Viergever. Lacazette war erneut zur Stelle und brachte sein Team in Führung. In der zweiten Halbzeit legte Ghezzal noch zum 3:1 nach (81.'). Ein vierter Treffer sollte Lyon aber nicht mehr gelingen, auch wenn Ajax nach einem Platzverweis gegen Viergever in Unterzahl agierte.