Im Europapokal hat es das letzte englische Fußballteam erwischt. Nach dem Sieg gegen Manchester United steht der FC Sevilla im Finale der Europa League.

Europa League: United scheitert an Sevilla

Im Europapokal hat es das letzte englische Fußballteam erwischt. Nach dem Sieg gegen Manchester United steht der FC Sevilla im Finale der Europa League.

Die Europa-League-Spezialisten des FC Sevilla haben mit beeindruckender Effektivität die Titelträume von Manchester United jäh beendet. Der Rekordsieger bezwang die Red Devils in Köln in einem hochklassigen Halbfinale trotz teilweise klarer Unterlegenheit mit 2:1 und steht vor seinem sechsten Triumph im zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Sevillas Gegner für das Finale am Freitag ermitteln am Montag Inter Mailand und Donetsk.

Stürmer de Jong (78.') beendete alle Hoffnungen des englischen Rekordmeisters. Zuvor hatte Suso (26.') nach der frühen United-Führung durch Fernandes (9.', Foulelfmeter) ausgeglichen.

Paul Pogba (hinten) und seine Teamkollegen hatten das Spiel gegen Sevilla um Franco Vazquez im Griff - nur die Tore fielen nicht. Foto: AFP

Während Manchester weiter auf seinen zweiten Europa-League-Titel nach 2017 warten muss, kann Sevilla seine beeindruckende Serie im zweithöchsten europäischen Wettbewerb fortsetzen. Bis zur aktuellen Spielzeit standen die Andalusier fünf Mal unter den letzten Vier der Europa League oder dem Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup - und gewannen anschließend immer den Titel.

Nach zwei Halbfinalniederlagen in den englischen Pokalwettbewerben hatte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer vor der Partie betont, „dieses Gefühl nicht schon wieder erleben“ zu wollen. „Dieser Wille könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen“, hoffte die United-Ikone. Und tatsächlich ging seine Elf wild entschlossen in die Partie und dominierte die Anfangsphase.

Spiel auf ein Tor

Nach Foul von Carlos an Rashford traf Fernandes vom Punkt zur Führung, nur kurze Zeit später fehlten Fred (14.') nach feiner Einzelaktion nur Zentimeter zum frühen Doppelschlag. In Folge konnte Sevilla die Partie etwas offener gestalten, Suso gelang in einer kurzen Drangphase nach perfektem Querpass von Reguilon der Ausgleich.

Fußballvereine: Der Planungsstress beginnt Die Luxemburger Fußballvereine benötigen im Hinblick auf die Qualifikationsbegegnungen im Europapokal viel Organisationstalent.

Doch United zeigte sich wenig geschockt und übernahm sofort wieder die Spielkontrolle. Spätestens nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Begegnung immer mehr zu einem Spiel auf ein Tor. Doch Sevilla-Keeper Bounou rettete gegen Greenwood (46.') und Martial (49.', 52.', 53.') glänzend im Eins gegen Eins.

Nach rund einer Stunde stabilisierten sich die Spanier wieder etwas, die Chancen wurden deutlich seltener. Der Siegtreffer von de Jong nach perfektem Zuspiel von Navas kam dennoch aus dem Nichts.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.