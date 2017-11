GET UP !!! It’s #monday 😁 don’t be lazy 😴 I CANT CONTROL MY FEET TODAY 😱😂🙈😭😭🔥 laugh loud as you can 🤣 it’s really healthy 👌🙏🏼 woooooooooo 😮 🔥🔥😂 I love this game 😂😂😂thanks @alessandromartorana for the red smoking 🤵 #ilovethisgame #jamesbrown #crazy #funny #goodvibes #positivevibes #energy #feet #happy #dance #crazyfeet @beapandaofficial

A post shared by Patrice Evra (@patrice.evra) on Oct 30, 2017 at 4:34am PDT