Europa League: Rangers gelingt Revanche

Jan MORAWSKI Dieser Gegner war zu stark: Die Glasgow Rangers setzen sich in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League gegen Progrès Niederkorn durch.

Das europäische Abenteuer von Progrès Niederkorn ist beendet. Der Tabellenvierte der abgelaufenen BGL-Ligue-Saison ist in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League an den Glasgow Rangers gescheitert. Am Donnerstagabend nahm der schottische Rekordmeister erfolgreich Revanche für die Blamage vor zwei Jahren, als Niederkorn die Rangers am selben Ort aus der Qualifikation geworfen hatte. Das Rückspiel im Stade Josy Barthel endete torlos.

Während die Gäste über die gesamte Spielzeit klar überlegen waren, nutzen die Niederkorner wie schon beim 0:2 im Hinspiel ihre Chancen nicht. Thill und Mmaee scheiterten aus aussichtsreicher Position. Am Ende waren die Gastgeber mit dem Unentschieden gut bedient, nachdem die Abwehr in der Schlussphase gleich zwei Mal für den bereits geschlagenen Torwart Flauss auf der Linie klärte.

Während Glasgow nun in der dritten Runde auf Midtjylland aus Dänemark trifft, wartet auf den FC Progrès der Ligaalltag. Am Montag empfangen die Niederkorner von 20 Uhr an die Escher Jeunesse. Spätestens dann wird das Team von Trainer Roland Vrabec die Enttäuschung über das europäische Ausscheiden verarbeitet haben.

Rangers-Trainer Steven Gerrard ist zufrieden. Die Unterstützung aus Glasgow ist zahlreich vertreten. Foto: Ben Majerus