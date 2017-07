(bob) - Mit 0:1 unterlag Fola vergangene Woche im Hinspiel gegen Inter Baku. Vor heimischer Kulisse sind Dallevedove und Co. am Donnerstag (19.30 Uhr) im Stade Emile Mayrisch somit auf einen Sieg angewiesen, um die dritte Qualifikationsrunde der Europa League zu erreichen.

Bereits im ersten Duell hätten die Escher Tore erzielen können, letztlich scheiterten die Fola-Akteure jedoch mehrfach vor dem gegnerischen Kasten. "Glück muss man provozieren. Auf europäischer Bühne sind Details entscheidend. Im Rückspiel müssen wir etwas ruhiger vor dem gegnerischen Tor agieren", so Trainer Jeff Strasser.

Den Reisestress der vergangenen Wochen hat der Rekordnationalspieler bereits abgehakt. "Dafür arbeitet man doch das ganze Jahr hinweg. Hoffentlich können wir in den kommenden Wochen noch einige Reisen antreten", sagt Strasser.

Klapp fällt aus



Doch zuerst muss die Hürde Inter Baku genommen werden. Auf einen Leistungsträger muss der Escher Trainer dabei verzichten. Mit einem Kapselriss im Knie wird Klapp seinem Club fehlen. Der Mittelfeldspieler geht am Freitag zur MRT-Untersuchung.

Auch ohne den Offensivakteur soll es bei Fola in der Offensive wieder besser laufen. "Wir müssen nicht direkt in der Anfangsphase ein Tor erzielen", meint Strasser und fügt hinzu: "Es geht vor allem darum, in der Defensive mit viel Stabilität aufzutreten."

Diese werden die Escher im Duell mit dem konterstarken Verein aus der Hauptstadt Aserbaidschans gebrauchen können. Und auch wenn es sicherlich nicht einfach wird, so haben sich die Fola-Verantwortlichen sicherlich bereits informiert, wie viel Tickets nach Istanbul oder Östersund kosten würden.