(jot) - Progrès Niederkorn hat ein Traumlos in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League erwischt. Es geht gegen den schottischen Traditionsverein Glasgow Rangers. Dieser hat bereits 54 Meistertitel gesammelt und damit mehr als jeder andere europäische Verein. Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten und eines Insolvenzverfahrens wurde der Verein in der Saison 2012/2013 in die vierthöchste Klasse Schottlands zurückgestuft. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist man wieder erstklassig. Dank eines dritten Platzes qualifizierte man sich für das europäische Geschäft. Bekannteste Spieler sind der Kroate Niko Kranjcar sowie der Portugiese Bruno Alves.



Fola misst sich mit Milsami Orhei. Die Moldawier hatten vor vier Jahren in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League F91 mit 1:0 und 0:0 ausgeschaltet.



Differdingen trifft auf FK Zira, der die abgelaufene Saison in Aserbaidschan auf dem vierten Rang abgeschlossen hat.



Die Spiele werden in der Regel am 29. Juni und am 6. Juli ausgetragen. Änderungen sind jedoch möglich.