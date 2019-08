Die Escher Jeunesse hat in Guimaraes eine 0:4-Niederlage kassiert und ist aus der Europa-League-Qualifikation ausgeschieden.

Europa-League-Qualifikation: Jeunesse verliert deutlich

Nach nur 14 Minuten wussten die Jeunesse-Spieler am Donnerstagabend in Guimaraes, dass sie sich wohl aus der Europa-League-Qualifikation verabschieden müssen. Nachdem der luxemburgische Rekordmeister das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde vergangene Woche aufgrund eines späten Treffers mit 0:1 verloren hatte, ging Guimaraes im zweiten Duell bereits früh durch Tapsoba in Führung. Am Ende siegten die Portugiesen mit 4:0.

Guimaraes schockt Jeunesse Jeunesse zeigte am Donnerstagabend eine starke Leistung. Doch die Escher Fußballer mussten sich im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League aufgrund eines späten Treffers geschlagen geben.

Im Estadio Dom Afonso Henriques wollten die Escher mutiger auftreten als im Hinspiel, weil Guimaraes nach dem Kopfballtor von Tapsoba jedoch früh ein Zeichen setzte, wurde es für Jeunesse noch schwerer als erwartet. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste zwar auch Chancen, die Gastgeber bestimmten aber das Spielgeschehen.

Gastgeber drehen auf



Nach dem Seitenwechsel war Guimaraes weiterhin das bessere Team. In der 63.' erzielte Guedes das 2:0 und sorgte somit für die vorzeitige Entscheidung. Als Correia nach einem Foul von Todorovic in der 88.' zu Boden ging, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Tapsoba verwandelte den Strafstoß souverän.

In der 90. + 3.' traf Joao Carlos zum 4:0-Endstand.