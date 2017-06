(jot/bob/PJ) - Differdingen und Fola haben in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League nicht die attraktivsten Gegner erwischt. Sie dürfen sich dafür aber Hoffnungen auf das Weiterkommen machen.



Fola tritt gegen Milsami Orhei aus Moldawien an. Der Gegner konnte vor vier Jahren in der damaligen Europa-League-Qualifikation F91 mit 1:0 und 0:0 ausschalten, trat damals aber keineswegs übermächtig auf. Die Escher werden am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr im heimischen Stade Emile Mayrisch ohne Nationalspieler Rodrigues antreten, der aus disziplinarischen Gründen suspendiert wurde.



Trainer Jeff Strasser sieht den Schlüssel zum Erfolg in einer kompakten Verteidigung: "Es ist wichtig, aufgrund der Auswärtstorregelung zu Hause nicht zu viele Gegentreffer zu kassieren. Wenn wir in der Defensive stabil stehen, können wir mit einer guten Ausgangslage nach Moldawien reisen."

Angespannte Personalsituation bei Differdingen



Differdingen wird bereits am Donnerstag ab 19 Uhr auswärts auf FK Zirä aus Aserbaidschan treffen. Die Personalsituation ist angespannt beim Luxemburger Vizemeister. Mit Siebenaler (Sperre), Almeida (Verletzung), Ribeiro (Trainingsrückstand) und Méligner (Beruf) haben vier Akteure die beschwerliche, aber gut verlaufene rund 15-stündige Anreise nach Baku nicht angetreten. Zudem sind mit Jänisch und Rodrigues zwei für die Startformation vorgesehene Spieler angeschlagen.

"Die Stärken des FK Zirä sollen unseren Informationen zufolge im Konterspiel und der Athletik liegen", beschreibt Trainer Pascal Carzaniga den Gegner.