(jot) - Fola hat es geschafft. Die Escher stehen in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Bei Milsami Orhei aus Moldawien gab es ein 1:1-Unentschieden. Das Hinspiel hatten die Escher mit 2:1 gewonnen.



Antoniuc hatte die Gastgeber in der 37.' in Führung gebracht, wie im Hinspiel stellte Dallevedove allerdings seine Treffsicherheit unter Beweis und erzielte in der 58.' das 1:1.



In der Schlussphase musste Orhei nach einem Platzverweis gegen Graur (86.') in Unterzahl auskommen.

In der zweiten Runde wartet auf Fola Inter Baku aus Aserbaidschan.



Differdingen schafft die Wende nicht



Differdingen ist unterdessen ausgeschieden. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel wurde auch das Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 1:2 gegen FK Zirä aus Aserbaidschan verloren.



Nach dem Führungstreffer durch Vandenbroeck (10.') träumte Differdingen zwar vom Weiterkommen, doch anschließend spielten die Gäste ihre Konterstärke aus und trafen durch Lembe (63.') und Gadze (68.').