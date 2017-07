(AW) - Gerade erst waren sie noch in Moldawien, nun spielen sie in Aserbaidschan. Für die Akteure von Fola Esch ist der jüngste Erfolg in der Europa-League-Qualifikation auch mit Reisestress verbunden. Am vergangen Freitag kehrte die Mannschaft vom Rückspiel bei Milsami Orhei zurück nach Luxemburg. Am frühen Montagmorgen machte sich die Delegation bereits wieder auf den Weg ins nächste Abenteuer. In der zweiten Qualifikationsrunde trifft der Dritte der vergangenen Meisterschaftssaison auf Inter Baku, ebenfalls zuletzt Dritter in Aserbaidschans „Premyer Liqasi“. Das Hinspiel wird am Mittwoch um 18 Uhr Luxemburger Zeit in Baku angepfiffen.

„Der Gegner ist stärker und auch anders strukturiert als Milsami“, sagt Jeff Strasser, dem nur wenig Zeit blieb, die beiden Erstrundenspiele von Baku gegen den serbischen Vertreter Mladost Lucani (3:0 und 2:0) zu analysieren und einen neuen Matchplan für die Auswärtspartie zu erstellen. „Das bedeutet sehr viel Arbeit in kurzer Zeit sowie kurze Nächte. Aber das gehört dazu. All die Arbeit hat sich für die erste Runde gelohnt und wir hoffen, dass es erneut klappt. Wir versuchen, noch eine Runde weiterzukommen“, so der Fola-Trainer.



Eine kurze Feier nach Sieg in der ersten Runde



Die schwierigen Bedingungen vor der Partie in Baku mit der kurzen Vorbereitungszeit und der langwierigen Anreise nahmen die Escher recht gelassen hin, obwohl die Organisation noch dadurch erschwert wurde, dass das Spiel bereits am Mittwoch angesetzt wurde. „Die UEFA hat das entschieden, weil noch eine zweite Mannschaft aus Baku Heimspiel hat, das hatte Vorrang“, berichtet Fola-Sportdirektor Pascal Welter. „Aber das kann ein psychologischer Vorteil sein. So kann die Mannschaft die Euphorie aus dem Erfolg vom vergangenen Donnerstag mitnehmen“, meint er.



Nach dem Spiel gegen Orhei wurde maßvoll gefeiert. „Der Trainer hat den Spielern erlaubt auszugehen. Wir sollten nur zu einer bestimmten Uhrzeit zurück im Hotel sein“, so Neuzugang Corral. Doch ein allzu aufregendes Nachtleben bot die moldawische Hauptstadt Chisinau offenbar nicht: „Es war alles geschlossen.“

Direkt nach der Rückkehr am Freitagnachmittag wurde in Esch noch trainiert, am Sonntag ebenfalls. Diejenigen, die in Orhei wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren, absolvierten ein Testspiel.