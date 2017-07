(bob) - Auf Fola wartete am Donnerstagabend in der fast ausverkauften Jämtkraft-Arena vor 6 061 Zuschauern eine schwere Aufgabe. Die Escher mussten im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen den schwedischen Vertreter Östersunds FK antreten. Laterza und Co. zeigten eine kämpferische Leistung, doch die Gastgeber setzten sich mit 1:0 durch.



Zu Beginn der Partie machte Östersunds ordentlich Druck und hoffte auf einen frühen Treffer. Edwards und Co. kombinierten sich zwar geschickt nach vorne, die Schweden suchten jedoch zu selten den Abschluss. Nach der überstandenen Anfangsphase fanden auch die Escher besser ins Spiel. Vor dem Seitenwechsel waren die Chancen der Gäste jedoch eher zufällig, weil Flanken Laterzas (17.') und Kirchs (18.') auf den gegnerischen Kasten gingen. Keita war jedoch zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel unterlief Fola in der 50.' ein folgenschwerer Fehler. Muharemovic wollte sich vor dem eigenen Strafraum gegen zwei Gegenspieler durchsetzen, doch Bachirou eroberte den Ball und ließ Hym anschließend keine Chance.

Kirch sieht Gelb-Rot



Nach dem Führungstreffer verwaltete Östersunds zunächst das Ergebnis, Hadji und Co. wurden zwar mutiger, den gegnerischen Keeper konnten sie dennoch nicht vor Probleme stellen. Als die Schweden wieder einen Gang hochschalteten, bekam die Escher Abwehr Probleme. In der 78.' konnte Kirch Aiesh lediglich mit einem Foul aufhalten. Der Linksverteidiger sah daraufhin die Gelb-Rote Karte.

Obwohl es beide Mannschaften in den Schlussminuten versuchten, sollte weder Östersund noch Fola ein Treffer gelingen. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Stade Emile Mayrisch haben die Escher jedoch noch gute Chancen, die Play-offs zur Europa League zu erreichen.