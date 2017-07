von Marc Scarpellini

Wenn am Dienstag um 19.45 Uhr im Stade Josy Barthel der Anpfiff zum Rückspiel gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers erfolgt, dann darf man sich im Lager der Niederkorner durchaus Hoffnungen auf eine kleine Sensation machen. Nach der 0:1-Niederlage am Donnerstag im Ibrox Stadium reicht der Elf von Trainer Paolo Amodio bereits ein 1:0-Sieg nach 90 Minuten, um die Verlängerung zu erreichen.

Doch nicht nur das Resultat lässt die Verantwortlichen des FC Progrès träumen, auch die gezeigte Leistung im Hinspiel macht Hoffnung. Obwohl die Atmosphäre vor allem zu Beginn der Partie beeindruckend war, so haben sich die Spieler davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Im Gegenteil: Mit fortlaufender Spieldauer agierten die Niederkorner immer selbstbewusster, um am Ende sogar mehr als nur ein ebenbürtiger Gegner zu sein.

Keineswegs furchterregend

Natürlich hätte ein Auswärtstor die Ausgangslage verbessert, doch auch mit dieser knappen Niederlage ist ein Weiterkommen immer noch in Reichweite. Trotzdem wird es wohl erneut ein ganz schwieriges Unterfangen, da auch die Rangers Steigerungspotenzial haben. Glasgow hinterließ nämlich keineswegs einen furchterregenden Eindruck und will sich im zur über der Hälfte mit schottischen Fans gefüllten Stade Josy Barthel mit Sicherheit überzeugender präsentieren. „Ich denke auch, dass es für uns schwieriger werden könnte. Die Rangers werden wohl mit einer etwas anderen Einstellung auftreten“, befürchtet Stürmer Karapetian.

Das Spiel der Rangers, bei denen Neuzugang Bruno Alves nach der Rückkehr vom Confed-Cup eventuell seine Premiere feiern könnte, ist allerdings sehr schematisch und die Spielzüge sind überschaubar. Die Gefahr geht in erster Linie von drei Spielern aus. Während Miller im Angriff ständig rochiert und Wallace für viel Gefahr über die linke Außenbahn sorgt, ist Kranjcar der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Rangers. Der Kroate diktiert das Tempo und weiß seine Mitspieler perfekt in Szene zu setzen. Kranjcar hat den FC Progrès im Hinspiel vor die größten Probleme gestellt. Hier gilt es nun ein geeignetes Mittel zu finden. Denn wie orientierungslos und im Spielaufbau limitiert die Schotten agieren können, zeigten sie nach der Auswechslung ihres Starspielers. „Ich weiß nicht, ob es nur an der Auswechslung lag, doch für mich war der Gegner am Ende platt“, meint Karapetian.



Die Amodio-Schützlinge müssen es also schaffen, die Wege des Mittelfeldspielers einzuengen. Der verletzte Mutsch wäre wohl der perfekte Gegenspieler gewesen, doch auch Vogel ist diese Rolle zuzutrauen. Der Neuzugang aus Rosport könnte demnach eventuell als einzige Veränderung im Vergleich zum Hinspiel in die Startelf rücken, um die Bewachung des Kroaten zu übernehmen. Sonst hat Amodio nicht viel Grund zu wechseln. Der Abwehrverbund um die Neuverpflichtung Karayer zeigte sich aufmerksam und im Angriff wussten Françoise und vor allem Karapetian die Rangers immer wieder zu beschäftigen. „Wir werden unsere Chance bekommen“, ist sich Karapetian sicher.

Niederkorn sollte sich außerdem bewusst sein, dass es 90 Minuten Zeit hat, um diesen knappen Rückstand aufzuholen. Demnach wird es auch am Dienstagabend zunächst darum gehen, die Räume eng zu machen und defensiv sicher zu stehen. Direkt alles nach vorne zu werfen könnte nämlich fatal sein. Bereits ein Gegentreffer der Rangers würde die Aufgabe ungleich schwieriger machen – und den Progrès-Träumen vielleicht ein Ende bereiten.