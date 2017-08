(bob) - Am Donnerstagabend traf die Escher Fola im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf Östersunds FK. Nach der 0:1-Hinspielniederlage war die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser auf einen Erfolg angewiesen. Obwohl die Gastgeber zwischendurch in Führung lagen, kassierte Fola am Ende eine 1:2-Niederlage.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer im ausverkauften Stade Emile Mayrisch eine ausgeglichene Partie mit nur wenigen Chancen. Doch nach dem Seitenwechsel wollte Fola das Tempo erhöhen, um den so wichtigen Führungstreffer zu erzielen. In der 53.' war es dann Bensi vergönnt, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Nach einer Flanke von Cvetkovic köpfte der Nationalspieler den Ball an Keita vorbei zum 1:0 ins Tor.

Vom Gegentreffer zeigte sich Östersunds FK allerdings nicht geschockt. Während Fola zunächst weiter nach vorne spielen wollte, war die erste Konterattacke der Schweden gleich erfolgreich. Somi bekam in der 59.' einen Pass von Bachirou in den Lauf und ließ Hym keine Abwehrchance. Durch den Ausgleichstreffer stand Fola wieder unter Zugzwang, doch Östersund hatte längst die Kontrolle übernommen.

Pettersson mit der Entscheidung



Und kurz nach dem ersten Gegentor wurden die Escher erneut bestraft. Nach einem Freistoß Nouris in der 66.' kam Verteidiger Pettersson recht frei zum Abschluss und traf zum 2:1. Damit war die Partie entschieden.

In der Schlussphase bemühten Sich die Gastgeber zwar wieder, nach vorne zu spielen, ein weiteres Tor blieb Hadji und Co. jedoch verwehrt.



Damit konnte Östersund den Einzug in die nächste Runde feiern. Die Auslosung der Play-offs findet am Freitag um 13 Uhr im schweizerischen Nyon statt. Die Partien werden am 17. und 24. August ausgetragen.