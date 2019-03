Seriensieger FC Sevilla verabschiedet sich aus der Fußball-Europa-League. Derweil haben Frankfurt und zwei Clubs aus London das Ticket fürs Viertelfinale gelöst.

Sport 2 Min.

Europa League: Prag wirft Sevilla raus

Seriensieger FC Sevilla verabschiedet sich aus der Fußball-Europa-League. Derweil haben Frankfurt und zwei Clubs aus London das Ticket fürs Viertelfinale gelöst.

(sid) - Der englische Fußball-Spitzenclub FC Arsenal hat eine Blamage verhindert und das Viertelfinalticket in der Europa League gelöst. Nach der überraschenden 1:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel siegten die Gunners gegen Stade Rennes 3:0. Aubameyang (5.', 72.'), der sich beim Torjubel nach seinem zweiten Treffer eine Black-Panther-Maske überzog und Maitland-Niles (15.') entschieden die Partie für Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang (2.v.l.) jubelt mit seinen Teamkollegen über sein Tor zum 3:0. Er trägt dabei eine Black-Panther Maske. Foto: dpa

Auch Arsenals Stadtrivale FC Chelsea ist souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der Titelträger von 2013 deklassierte im Achtelfinal-Rückspiel den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew 5:0. Das Hinspiel an der heimischen Stamford Bridge hatte die Mannschaft von Teammanager Maurizio Sarri 3:0 gewonnen.

Weltmeister Giroud (5.', 33.', 59.') mit einem Dreierpack, der spanische Nationalspieler Alonso (45. + 1.') und Hudson-Odoi (78.') erzielten die Treffer für die Westlondoner.

Frankfurts Luka Jovic erzielt bei Inter Mailand das entscheidende Tor. Foto: dpa

Eintracht Frankfurt hat derweil erstmals seit 24 Jahren das Viertelfinale in einem europäischen Clubwettbewerb erreicht. Die Deutschen siegten im Rückspiel bei Inter Mailand mit 1:0 und zogen somit nach dem 0:0 im ersten Duell in der Vorwoche in die nächste Runde ein. Die Eintracht ist der letzte in einem Europapokal verbliebene Bundesligaverein. Jovic (6.') erzielte den Frankfurter Treffer.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht der italienische Vizemeister SSC Neapel. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti verlor zwar gegen Red Bull Salzburg mit 1:3, ist aber nach dem 3:0 aus dem Hinspiel weiter.

Milik (14.') erzielte den Führungstreffer für Neapel. Dabbur (25.') gelang vor der Pause der Ausgleich, Gulbrandsen (65.') brachte die Salzburger mit dem insgesamt 500. Treffer der Europa-League-Spielzeit in Führung. Leitgeb (90. + 2.') setzte den unbedeutenden Schlusspunkt.

Europa League: FC Arsenal blamiert sich Der englische Fußball-Spitzenclub FC Arsenal steht in der Europa League vor dem Aus im Achtelfinale. Auch Seriensieger FC Sevilla muss sich strecken.

Der dreimalige Europa-League-Sieger FC Sevilla ist nach dem 2:2 im Hinspiel durch ein 3:4 (2:2) nach Verlängerung beim tschechischen Spitzenreiter Slavia Prag überraschend ausgeschieden. Traoré (119.') sorgte mit seinem goldenen Treffer kurz vor dem Schlusspfiff für Jubel. Portugals Tabellenführer Benfica Lissabon setzte sich gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb mit 3:0 (1:0) nach Verlängerung durch. Das Hinspiel hatte Benfica 0:1 verloren.

Ebenfalls weiter ist der FC Valencia nach einem Treffer in der Nachspielzeit. Der Tabellensiebte der spanischen La Liga kam dank des späten Ausgleichs durch Guedes (90. + 3.') zu einem 1:1 gegen FK Krasnodar. Das Hinspiel hatte Valencia 2:1 gewonnen. Der FC Villarreal zog durch ein 2:1 gegen Zenit St. Petersburg in die nächste Runde ein.

Das Viertelfinale der Europa League wird am Freitag (13 Uhr) in Nyon (CH) ausgelost.



Mit dem FC Sevilla ist ein Seriensieger der vergangenen Jahre nicht mehr dabei. Foto: AFP

Resultate

Achtelfinale - Rückspiele

Dynamo Kiew – Chelsea 0:5 (0:3)

Krasnodar – Valencia 1:1 (1:2)

Salzburg – Neapel 3:1 (0:3)

Inter Mailand – Frankfurt 0:1 (0:0)

FC Arsenal – Rennes 3:0 (1:3)

Villarreal – St. Petersburg 2:1 (3:1)

Slavia Prag – FC Sevilla 4:3 n. V. (2:2)

Benfica Lissabon – Dinamo Zagreb 3:0 n. V. (0:1)

Hinspielergebnisse in Klammern.