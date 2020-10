Mit Christopher Martins von den Young Boys Bern tritt ein Luxemburger Fußball-Nationalspieler in der Europa League an. Am Freitag wurden die Gruppen ausgelost.

Europa League: Martins trifft auf die AS Rom

In die Champions League haben sie es nicht geschafft, doch in der Europa League sind die Fußballer der Young Boys Bern mit von der Partie. Der Schweizer Doublésieger mit Nationalspieler Christopher Martins trifft in Gruppe A auf die AS Rom, CFR Cluj und ZSKA Sofia. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag.

Während die Römer um Dzeko, Pedro und Mkhitaryan der große Favorit auf den Gruppensieg sind, stehen die Chancen auf das Erreichen des zweiten Platzes für Martins und sein Team nicht schlecht. Die Spiele finden vom 22. Oktober bis 10. Dezember statt.

So sehen Gruppen der Europa-League-Saison 2020/21 aus. Foto: Twitter / UEFA





