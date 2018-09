Das ging ja schnell! 17 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs für die Europa-League-Heimspiele der Düdelinger sind alle Tickets vergeben.

Europa League: Heimspiele von F91 ausverkauft

Daniel WAMPACH

Nicht mal einen ganzen Tag hat es gedauert, da waren sie schon alle weg: Tickets für die Heimspiele des F91 in der Europa-League-Gruppenphase gibt es keine mehr.

Der Vorverkauf hatte erst am Sonntagabend um 20 Uhr begonnen. In den kommenden Stunden werden Interessierte, die Eintrittskarten bestellt hatten, benachrichtigt, ob sie noch welche bekommen haben.

Das erste Duell im Stade Josy Barthel findet am 20. September statt (21 Uhr), zudem trifft F91 am 25. Oktober auf Olympiakos Piräus (18.55 Uhr) und am 13. Dezember auf Betis Sevilla (21 Uhr).