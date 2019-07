Drei luxemburgische Teams stehen in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Ein Blick auf die nächsten Gegner sowie die Termine von F91, Niederkorn und Jeunesse.

Europa League: Gegner und Termine der Luxemburger

Bob HEMMEN Drei luxemburgische Teams stehen in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Ein Blick auf die nächsten Gegner sowie die Termine von F91, Niederkorn und Jeunesse.

Der zweitgrößte europäische Clubwettbewerb bleibt aus Luxemburger Sicht interessant. Mit Düdelingen, Niederkorn und der Escher Jeunesse treten in den kommenden beiden Wochen gleich drei luxemburgische Fußballteams in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League an. Während Progrès und Jeunesse nach den jüngsten Erfolgen hoch motiviert sind, muss sich F91 zusammenreißen.



F91



Nachdem die Düdelinger in der Champions-League-Qualifikation am maltesischen Meister FC Valletta (2:2 und 1:1) scheiterten, dürfen Schnell und Co. in der Europa-League-Qualifikation antreten. Mit Shkendija wartet nun allerdings ein schweres Los auf F91. Der nordmazedonische Club scheiterte in der Champions-League-Qualifikation überraschend an Nomme Kalju (EST) und ist auf Wiedergutmachung aus. Düdelingen tritt zunächst auswärts an.

Hinspiel Am Dienstag, dem 23. Juli: 17.55 Uhr: Shkendija - F91 (in Skopje) Rückspiel Am Dienstag, dem 30. Juli: 17.55 Uhr: F91 - Shkendija (im Stade Josy Barthel)





Tom Schnell und Dominik Stolz (r.) müssen in der Champions-League-Qualifikation eine Enttäuschung hinnehmen. Foto: Domenic Aquilina

Niederkorn

Der FC Progrès hat das attraktivste Los erwischt und trifft, wie vor zwei Jahren, auf die Glasgow Rangers. Gegen das Team von Trainer Steven Gerrard setzten sich die Niederkorner zwar damals durch, dennoch gehen sie erneut als klarer Außenseiter ins Duell. Da sich Niederkorn allerdings bereits in der Vorqualifikation (gegen die Cardiff Metropolitan University) sowie in der ersten Qualifikationsrunde (gegen Cork City) durchsetzte, ist die Motivation groß. Bei den Rangers spielt unter anderem der ehemalige englische Nationalspieler Jermain Defoe.

Hinspiel Am Donnerstag, dem 25. Juli: 20.45 Uhr: Glasgow Rangers - Niederkorn (in Glasgow) Am Donnerstag, dem 1. August: 20.00 Uhr: Niederkorn - Glasgow Rangers (im Stade Josy Barthel)







2017 triumphieren Sébastien Thill und Niederkorn gegen die Rangers um Alfredo Morelos. Foto: Ben Majerus

Jeunesse

Für die größte Überraschung sorgten bislang die Escher, die nach dem 1:1 in Nur-Sultan beim kasachischen Spitzenteam Tobol aufgrund der Auswärtstorregel (0:0 im Hinspiel) die nächste Runde erreichten. Jetzt wartet die nächste schwere Aufgabe auf Jeunesse.



Jeunesse schafft die große Überraschung Der Fußball-Rekordmeister schafft bei Tobol Kostanay ein 1:1-Unentschieden und steht damit in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League.

Der portugiesische Verein Vitoria Guimaraes beendete die vergangene Saison immerhin auf Platz fünf. Spieler wie André André und Ola John stehen dort unter Vertrag. Im Gegensatz zu den anderen beiden luxemburgischen Clubs tritt Jeunesse zunächst zu Hause an. Die Escher spielen aber ebenfalls im Stade Josy Barthel.

Hinspiel Am Donnerstag, dem 25. Juli: 20.00 Uhr: Jeunesse - Vitoria Guimaraes (im Stade Josy Barthel) Rückspiel Am Donnerstag, dem 1. August: 21.00 Uhr: Vitoria Guimaraes - Jeunesse (in Guimaraes)



Halim Meddour (l.) ist mit Jeunesse bereit für die nächste Überraschung. Foto: Tobol