Europa League: Frankfurt gegen Salzburg

Am Montag wurde die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. Auf zwei deutsche Teams warten interessante Gegner.

(sid) - Die deutschen Europa-League-Teilnehmer haben attraktive Zwischenrundengegner erwischt. Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen spielt gegen den FC Porto, Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem österreichischen Serienmeister FC Salzburg zu tun.

Der FC Sevilla, der in der Gruppe A auf F91 traf, tritt gegen CFR Cluj an. Die Rumänen waren im vergangenen Jahr in den Play-offs zur Europa League an Düdelingen gescheitert. APOEL Nikosia misst sich mit dem FC Basel.

Die Hinspiele werden am 20. Februar ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später.