Europa League: FC Sevilla weiter auf Titelkurs

Shakhtar Donezk und der FC Sevilla komplettieren das Europa-League-Halbfinale. Der spanische Rekordsieger setzte sich mit einem späten Treffer durch.

(sid) - Rekordsieger FC Sevilla hat das Halbfinale der Europa League erreicht. Die Spanier setzten sich am Dienstag in Duisburg 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers durch und treffen nun am Sonntag (21 Uhr) in Köln auf den englischen Rekordmeister Manchester United, der am Montag den FC Kopenhagen bezwungen hatte.

Das entscheidende Tor für die Spanier, die insgesamt fünf Mal in der Europa League beziehungsweise im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup triumphierten, schoss Ocampos in der 88.'. Wolverhampton stand zuletzt in der Saison 1971/72 im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs, damals verlor der Club im Finale des UEFA-Cups gegen Tottenham Hotspur.

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Wolves-Akteur Jimenez, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Sevillas Torhüter Bono. Anschließend hatte Sevilla viel Ballbesitz, Großchancen waren allerdings Mangelware.

In der Gruppenphase traf Sevilla unter anderem auf Düdelingen und setzte sich gegen die Luxemburger in zwei Partien mit 3:0 und 5:2 durch.

Shakhtar Donezk steht ebenfalls im Halbfinale. Der ukrainische Meister setzte sich gegen den FC Basel mit 4:1 durch. Donezk trifft am 17. August (21 Uhr) in Düsseldorf auf Inter Mailand.

In der Schalker Arena erzielte Moraes (2.') nach einer Ecke den frühen Führungstreffer für Donezk. Den Schuss von Taison (22.') lenkte Basels Frei mit dem Knie unglücklich ins eigene Tor.

Patrick (75.', Foulelfmeter) und Dodo (88.') erhöhten. Van Wolfswinkel (90.+2.') traf für Basel. Donezk war über weite Strecken deutlich überlegen und bestimmte die Partie gegen die Schweizer.

