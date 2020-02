Der FC Sevilla muss im Achtelfinale der Europa League gegen AS Rom antreten. Auch in den anderen Partien kommt es zu interessanten Duellen.

Europa League: FC Sevilla trifft auf AS Rom

Joe WEIMERSKIRCH Der FC Sevilla muss im Achtelfinale der Europa League gegen AS Rom antreten. Auch in den anderen Partien kommt es zu interessanten Duellen.

Am Freitag wurden die Achtelfinals der Europa League ausgelost. F91-Bezwinger Sevilla trifft im Topspiel auf AS Rom. Die Spanier hatten sich in der Gruppenphase mit 3:0 und 5:2 gegen Düdelingen durchgesetzt und anschließend Cluj bezwungen.



F91 gegen FC Sevilla: Sieben-Tore-Spektakel Für F91 Düdelingen gab es in der Europa League trotz einer ordentlichen Leistung nichts zu holen. Im Heimspiel gegen den FC Sevilla gab es eine 2:5-Niederlage.

Ebenfalls spannend wird es zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe. Beide Teams sind aktuell in Topform. Manchester United misst sich mit dem Überraschungsteam aus Linz.



Der FC Basel trifft auf den Sieger des Duells zwischen Frankfurt und Salzburg. Das Rückspiel beider Teams findet aufgrund einer Orkanwarnung erst am Freitag (18 Uhr) statt.



Die Hinspiele werden am 12. März ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später.

Die Auslosung



Glasgow Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donezk

Sieger Frankfurt/Salzburg - FC Basel

Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen

Olympiakos - Wolverhampton



Inter Mailand - Getafe

FC Sevilla - AS Rom

Linz - Manchester United