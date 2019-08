Mit einem Erfolg gegen Nomme Kalju könnten die Düdelinger Fußballer in den Play-offs der Europa League nach Georgien oder Armenien reisen.

Europa League: F91 winkt erneut machbarer Gegner

Jan MORAWSKI

F91 Düdelingen ist der letzte luxemburgische Verein, der noch um den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League kämpft. Vor dem Duell in der dritten Qualifikationsrunde gegen Nomme Kalju aus Estland (8. und 13. August) träumt der Doublésieger von der erneuten Sensation. In der vergangenen Spielzeit erlebte F91 unter Trainer Dino Toppmöller mit Duellen gegen den AC Mailand, Betis Sevilla und Olympiakos Piräus ein europäisches Märchen.

Doch will das Team von Neu-Coach Emilio Ferrera die Qualifikation überstehen, müsste es sich nicht nur gegen die Esten durchsetzen, sondern auch die darauffolgenden Play-offs erfolgreich bestreiten. Die Auslosung am Montagmittag im schweizerischen Nyon ergab, dass F91 auf den Gewinner der Partie zwischen Ararat (ARM) und Saburtalo Tbilisi (GEO) treffen würde. Bei den Georgiern steht der ehemalige Düdelinger Levan Kenia unter Vertrag.

Martins und Rodrigues auf großer Bühne

Auch einige Luxemburger Profis im Ausland sind noch in den europäischen Wettbewerben dabei. Christopher Martins trifft in den Play-offs der Champions League mit seinem neuen Club Young Boys Bern auf Kopenhagen (DK) oder Red Star Belgrad (SER). Dynamo Kiew und sein neuer Flügelspieler Gerson Rodrigues müssen sich erst gegen Bruges durchsetzen, ehe ein Duell mit Basel (CH) oder Linz (A) winkt.

In der Europa-League-Qualifikation spielt Chris Phillips mit Legia Warschau erst gegen Atromitos (GR), ehe in den Play-offs Midtjylland (DK) oder Niederkorn-Bezwinger Glasgow Rangers (SCO) warten. Falls sich Lars Gerson und Norrköping gegen Hapoel Beer-Sheva (ISR) durchsetzen, steht ein Duell mit Feyenoord Rotterdam (NL) oder Dinamo Tblisi (GEO) bevor. Limassol (CYP) spielt mit Vahid Selimovic gegen Austria Wien (A). Im Anschluss wurden Haugesund (N) oder Eindhoven (NL) zugelost.