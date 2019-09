F91 Düdelingen hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Tickets für die Gruppenphase der Europa League wie im vergangenen Jahr zunächst als Abonnements verkauft werden.

Europa League: F91 startet Vorverkauf nächste Woche

Bob HEMMEN F91 Düdelingen hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Tickets für die Gruppenphase der Europa League wie im vergangenen Jahr zunächst als Abonnements verkauft werden.

Vom 13. September an sind Tickets für die Heimspiele der Düdelinger in der Gruppenphase der Europa League verfügbar. Zunächst haben aber nur F91-Mitglieder und Dauerkarteninhaber die Möglichkeit, sich ein Abonnement für die Duelle auf der europäischen Bühne zu holen.

Einen Tag später beginnt um 9 Uhr im Vereinsbüro in Düdelingen (Place de l'Hôtel de Ville) der freie Verkauf. Vom 15. September an können die Karten auf www.f91.lu bestellt werden. Wie im vergangenen Jahr, als sich die Düdelinger erstmals für die Gruppenphase qualifiziert hatten, werden zunächst nur Abonnements verkauft. Tickets für einzelne Partien soll es nur an der Abendkasse geben, falls noch Karten verfügbar sind.

Preise stehen fest

Im Stade Josy Barthel trifft F91 zunächst auf Qarabag (3. Oktober um 21 Uhr), dann auf den FC Sevilla (7. November um 18.55 Uhr) und anschließend auf APOEL Nikosia (28. November um 21 Uhr). Ein Abonnement für die Haupttribüne kostet 150 Euro, für die Gegentribüne 100 Euro, für die Seitentribüne 100 Euro und für die Tribune populaire 75 Euro.

Die Anhänger haben zudem die Möglichkeit, mit zu den Auswärtsspielen nach Sevilla (24. Oktober um 21 Uhr) und Qarabag (12. Dezember um 18.55 Uhr) zu reisen.