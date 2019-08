F91 tritt in der Europa League in der Gruppe A an. Die Düdelinger treffen auf den FC Sevilla, APOEL Nikosia und Qarabag.

Europa League: F91 startet mit Auswärtsspiel

Bob HEMMEN F91 tritt in der Europa League in der Gruppe A an. Die Düdelinger treffen auf den FC Sevilla, APOEL Nikosia und Qarabag.

F91 trifft in der Gruppenphase der Europa League auf den FC Sevilla (E), APOEL Nikosia (CYP) und Qarabag Agdam (AZE). Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.



Die Gruppen der Europa League. Foto: UEFA

In der Play-offs der Europa League hatte sich F91 im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen den FC Ararat-Armenia durchgesetzt. Die Gruppenphase beginnt am 19. September.

Die Termine Am 19. September: 18.55: APOEL Nikosia - F91 Am 3. Oktober: 21.00: F91 - Qarabag Am 24. Oktober: 21.00: FC Sevilla - F91 Am 7. November: 18.55: F91 - FC Sevilla Am 28. November: 21.00: F91 - APOEL Nikosia Am 12. Dezember: 18.55: Qarabag - F91