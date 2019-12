Düdelingen hat zum Abschluss der Gruppenphase einen Punkt geholt. In Baku lag F91 gegen Qarabag allerdings bis zur Nachspielzeit in Führung.

Europa League: F91 muss sich mit Punkt begnügen

Bob HEMMEN Düdelingen hat zum Abschluss der Gruppenphase einen Punkt geholt. In Baku lag F91 gegen Qarabag allerdings bis zur Nachspielzeit in Führung.

F91 hat die Gruppenphase der Europa League mit einem Unentschieden beendet. In Baku lagen die Düdelinger gegen Qarabag bis zur 90. + 1.' in Führung, dann mussten Joubert und Co. einen bitteren Gegentreffer zum 1:1-Endstand hinnehmen.



Am Donnerstagabend zeigten die Gäste in Aserbaidschans Hauptstadt von Beginn an eine engagierte Leistung. Im ersten Durchgang fehlte F91 allerdings noch das nötige Glück.



Bougrine trifft zur Führung



Als Qarabags Garayev in der 46.' die Gelb-Rote Karte sah, drängten die Düdelinger auf den Sieg. Erst wurde Bettaieb in der 56.' fälschlicherweise ein Tor aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt, sieben Minuten später erzielte Bougrine das 1:0 nach Vorarbeit von Stolz.

In der Schlussphase wollten sich die Gastgeber zurück in Spiel kämpfen, doch Schnell und Co. setzten sich zunächst zur Wehr. Als die Nachspielzeit bereits lief, gelang Gueye allerdings das 1:1.



F91 beendet die Gruppe A der Europa League mit vier Punkten auf dem letzten Rang.