Europa League: F91 hofft auf Manchester United

Der FC Bayern hat in der deutschen Fußball-Bundesliga nur eine Woche nach der Nullnummer bei Eintracht Frankfurt wieder seine Überlegenheit in der Fußball- Bundesliga unter Beweis gestellt. Die Münchner setzten sich am Samstag souverän mit 4:0 gegen den VfB Stuttgart durch und feierten ihren elften Sieg im zwölften Saisonspiel.