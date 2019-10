F91 musste im zweiten Spiel der Gruppenphase der Europa League bitteres Lehrgeld zahlen. Qarabag siegte mit 4:1 in einem Spiel, das von einer politischen Provokation überschattet wurde.

Europa League: F91 chancenlos gegen Qarabag

Joe TURMES

F91 hat das zweite Gruppenspiel in der Europa League sang- und klanglos mit 1:4 gegen Qarabag verloren. Die Düdelinger fanden ohne Stolz, der grippegeschwächt ausfiel, zu keinem Zeitpunkt in die Begegnung. Zoubir (11.'), Michel (30.'), Richard (37.', Foulelfmeter) und Quintana (69.') trafen für den Meister aus Aserbaidschan. Bernier (90.') konnte in der Endphase noch Ergebniskosmetik betreiben.



Düdelingen musste von der 62.' an in Unterzahl spielen, nachdem Garos mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden war. Doch der Sport war nebensächlich an einem Abend, an dem die Gäste von einer Drohne mit der Fahne der Republik Bergkarabach provoziert wurden.