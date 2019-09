F91 Düdelingen wird in der Europa League der Fußballer nach Sevilla und Baku reisen. Jene Fans, die das Team unterstützen wollen, können ihre Fanreise direkt beim Verein buchen.

Europa League: F91 bietet Fanreisen an

Die Fans von F91 Düdelingen können ihr Team bei den Auswärtsfahrten der Europa-League-Gruppenphase nach Sevilla und Baku begleiten. Der Fußballverein hat dafür Reisepakete zusammengestellt. Die Anhänger würden jeweils im Charterflug von Luxemburg aus sowie im Vier-Sterne-Hotel der Mannschaft dabei sein. Das Frühstück sowie Tickets für das Spiel sind jeweils mit einbegriffen, genau wie die Flughafentransfers.



Für das Spiel gegen den FC Sevilla am Donnerstag, den 24. Oktober (21 Uhr) ist eine dreitägige Reise eingeplant. Am Mittwochmorgen geht es los, während am Freitagmorgen der Rückflug stattfindet.

Die Reise nach Baku, wo F91 auf Qarabag trifft, dauert einen Tag länger. Der Start ist schon am Dienstag, den 10. Dezember, ebenfalls am Morgen. Am Donnerstag findet das Spiel um 18.55 Uhr Luxemburger Zeit statt, der Rückflug ist für Freitag eingeplant.



Beide Reisen zusammen kann man für insgesamt 1 200 Euro pro Person im Einzelzimmer beziehungsweise für 1 000 Euro pro Person im Doppelzimmer antreten. Wer nur nach Sevilla will, müsste 650 Euro fürs Einzel- beziehungsweise 500 Euro pro Person fürs Doppelzimmer zahlen. In Baku kostet das Einzelzimmer 600 Euro, das Doppelzimmer 550 Euro pro Person.



Weitere Details finden Sie auf der Webseite des F91 Düdelingen.