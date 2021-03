Mit Gerson Rodrigues und Christopher Martins stehen zwei Luxemburger Fußballer im Achtelfinale der Europa League. Ihre Teams treffen auf harte Gegner.

Europa League: Der nächste Schritt

Für zwei Fußball-Nationalspieler geht es am Donnerstag um den ersten Schritt zum Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Während Gerson Rodrigues und Dynamo Kiew ab 18.55 Uhr im Achtelfinalhinspiel den FC Villarreal empfangen, gastieren die Young Boys Bern parallel bei Ajax Amsterdam. Christopher Martins fehlt den Schweizern bereits seit mehreren Wochen wegen Hüftproblemen.

Die besseren Chancen auf die nächste Runde haben wohl die Ukrainer. Während das Weiterkommen im 1/16-Finale gegen den FC Bruges lange auf Messers Schneide stand und erst durch ein Auswärtstor in der 83.' erreicht wurde, ist die Form des Teams in der Liga blendend.



Der Tabellenführer verlor zuletzt Anfang November und zog außerdem ins Pokalhalbfinale ein. Beim jüngsten 3:0 gegen Minaj traf auch Rodrigues, den ukrainische Medien gegen Villarreal wieder in der Startformation erwarten.

Villarreal erlebt Schwächephase

Die Spanier hingegen sind – abgesehen von den beiden souveränen Auftritt in der Europa League gegen Salzburg (2:0, 2:1) – auf dem absteigenden Ast. In La Liga gewann die Mannschaft zuletzt Anfang Januar, im Pokal scheiterte der Tabellensiebte ebenfalls.

Was allerdings für das „Gelbe U-Boot“ spricht, ist der Trainer: Der Spanier Unai Emery kann Europa League. Mit dem FC Sevilla holte der 49-Jährige zwischen 2014 und 2016 dreimal in Folge den Titel.

Für die Young Boys, die an der Tabellenspitze der schweizerischen Super League satte 19 Punkte Vorsprung auf Servette haben, wartet in den Niederlanden eine ganz harte Nuss. Ajax führt die Eredivisie souverän an und verfügt über einen starken Kader – unter anderem mit dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer Sébastien Haller. Bern warf im 1/16-Finale überraschend Leverkusen raus, Ajax setzte sich gegen Lille durch.

Die Ergebnisse des Spiels finden Sie heute Abend in unserem Ticker.

Achtelfinale - Hinspiele Am Donnerstag: 18.55: Ajax – Young Boys 18.55: Dynamo Kiew – Villarreal 18.55: Manchester Utd. – AC Mailand 18.55: Slavia Prag – Rangers 21.00: AS Rom – Skakhtar Donetsk 21.00: Olympiakos – Arsenal 21.00: Tottenham – Dinamo Zagreb 21.00: Granada – Molde Die Rückspiele finden am Donnerstag, dem 18. März, statt.

