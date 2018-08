Von den starken Leistungen in der Qualifikation zur Europa League profitiert nicht nur F91, sondern auch die Spieler. Dominik Stolz machte besonders auf sich aufmerksam.

Sport 4 Min.

Europa als Schaufenster

Bob HEMMEN Von den starken Leistungen in der Qualifikation zur Europa League profitiert nicht nur F91, sondern auch die Spieler. Dominik Stolz machte besonders auf sich aufmerksam.

Wenn Dominik Stolz durch die Straßen läuft, erkennen ihn nur wenige. Das könnte sich bald ändern. Am Donnerstag trifft er mit F91 im Rückspiel der Play-offs zur Europa League in Cluj-Napoca (19 Uhr Luxemburger Zeit) auf den rumänischen Meister.



Nachdem sich die Düdelinger vergangene Woche zu Hause mit 2:0 durchsetzten konnten, haben sie gute Chancen, die Gruppenphase zu erreichen. Der Deutsche hat daran einen entscheidenden Anteil.

Am 9. August war Stolz in Warschau der Held des Abends. F91 setzte sich beim polnischen Meister Legia mit 2:1 durch. Der Deutsche bereitete zwei Tore vor. "Ich habe mir das schon noch einige Male angeschaut, das mache ich aber auch nach schlechten Spielen", sagt er.



Eine Woche später erreichten die Düdelinger die Play-offs der Europa League.



F91 darf keinen neuen Torhüter verpflichten F91 wollte auf den verletzungsbedingten Ausfall von Torhüter Jonathan Joubert reagieren. Die UEFA lehnte die Anfrage der FLF aber ab, sodass die Düdelinger keinen neuen Keeper holen dürfen.

Spätestens seit dem Sensationserfolg gegen Legia haben sich Stolz und Co. europaweit einen Namen gemacht. „Seit der dritten Qualifikationsrunde ist die Aufmerksamkeit deutlich größer“, erzählt Düdelingens Nummer zehn.

Auf die Bank

Nur zwei Wochen zuvor musste er im Hinspiel gegen den kosovarischen Champion KF Drita zunächst auf die Bank. "Meiner Meinung nach war ich in der Champions-League-Qualifikation in Ungarn gegen Vidi nicht schlecht, der Trainer hat das wohl anders gesehen."



Vor dem Duell im Stade Jos Nosbaum gegen Drita kam F91-Coach Dino Toppmöller auf ihn zu: "Wir haben in der Offensive ein Überangebot und er wollte mir eine Pause geben. Dino führt auch mal längere Gespräche, um seine Entscheidungen zu erklären. Ich brauche das aber weniger als andere. Ich akzeptiere solche Entscheidungen und bin nicht lange nachtragend", meint er.



Nach seinen Leistungen gegen Legia war es keine Option mehr, Stolz auf die Bank zu setzen.

In Warschau gegen Chris Philipps (r.) und Co. war Dominik Stolz der überragende Akteur. Foto: Michal Wielgus

Auch andere Vereine haben längst erkannt, dass der Offensivakteur viele Stärken hat. Der 1. FC Saarbrücken, der aktuell in der Regionalliga Südwest spielt, bekundete öffentlich Interesse an Stolz.

"Ich habe das durch meinen Berater mitbekommen. Da wir uns nach wie vor in der Qualifikation zur Europa League befinden, war das Thema schnell abgehakt. Saarbrücken wollte keine Unruhe reinbringen."

Durch die jüngsten Auftritte sind er und seine Teamkollegen aber auch bei anderen Mannschaften auf dem Radar. "Als Spieler merkt man, dass der Fokus ein anderer ist. Man sollte sich jedes Angebot anhören, diese aber nun hinten anschieben, schließlich haben wir das große Ziel vor Augen, die Gruppenphase zu erreichen."

Außergewöhnliche Chance



Für Profis wie Stolz, die jahrelang im Ausland gespielt haben, sind die internationalen Spiele die einzige Chance, auf sich aufmerksam zu machen. "Es ist schwer, den Sprung aus Luxemburg in eine hohe Liga zu schaffen", weiß er.



Damit ihm das irgendwann gelingt, arbeitet Stolz hart an sich. "Ich habe es nicht lockerer angehen lassen, als ich aus Sandhausen nach Luxemburg kam. Es ist nicht so, als würde ich in der deutschen Oberliga spielen und man könnte das so nebenbei machen. Wir trainieren jeden Tag, ab und zu auch zwei Mal. Wenn man hierzulande oben mitspielen will, muss man Gas geben.

Dass er das in den vergangenen Jahren getan hat, zeigt ein Blick auf die Erfolge: Stolz war stets Stammspieler und gewann mit F91 bereits zwei Meistertitel sowie ein Mal den Pokal.



Düdelingens Traum lebt Der erste Teil der Überraschung ist geschafft! F91 Düdelingen hat das Hinspiel in den Play-offs zur Europa League mit 2:0 gegen den CFR Cluj gewonnen.

Diese Trophäen und auch seine Einsätze in der 2. Bundesliga für Sandhausen haben für Stolz einen geringeren Stellenwert als der mögliche Einzug in die Gruppenphase der Europa League. "Das ist die beste Phase meiner Karriere."

Obwohl es in seinem Umfeld derzeit kein anderes Thema gibt, ist Stolz vor dem Spiel am Donnerstag noch nicht nervös. "Man wird permanent von jedem darauf angesprochen. Doch ich kann mich ganz gut ablenken."

Positiv denken

Auf andere Gedanken mussten auch seine Mitspieler kommen, die am Sonntag am vierten Spieltag der BGL Ligue zu Hause mit 1:4 gegen Mondorf unter die Räder kamen. Stolz stand nicht im Kader, er wurde für das Rückspiel in der rumänischen Großstadt geschont.

Die Stimmung war danach zwar negativ, doch wir dürfen jetzt nicht alles schlecht reden. Ansonsten könnte uns das beeinflussen", so Stolz. Gegen Cluj wird Trainer Toppmöller wieder eine ganz andere Elf aufs Feld schicken.



Stolz darf aller Voraussicht nach von Anfang an ran. Auf welcher Position weiß er noch nicht. "Es ist nicht schlecht, mehrere Systeme zu haben. Ich bin recht flexibel, obwohl ich am liebsten hinter der Spitze spiele. Zentral ist man immer eingebunden."

Im Duell am Donnerstag wird auch wieder der richtige Name über der Nummer zehn stehen. Aufgrund eines Produktionsfehlers stand bis vergangene Woche noch „Stoltz“ auf dem Rücken des Deutschen. "Ich habe mich selbst darum gekümmert", erzählt er.



Wenn er es mit F91 in die Gruppenphase schafft, wird man europaweit nicht nur seinen richtigen Namen kennen, sondern auch sein Gesicht.