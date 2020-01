Euro-Meet: Stars aus aller Welt zu Gast

In Kirchberg steigen am Wochenende wieder die internationalen Stars der Schwimmwelt ins Becken. Mit dabei sind Olympiasieger und Weltmeister.

Die Schwimmwelt blickt am Wochenende nach Luxemburg. Bei der 22. Auflage des Euro-Meet in der Coque in Kirchberg geht die internationale Elite der Schwimmwelt an den Start. Mit dabei sind 785 Athleten aus 29 Nationen, unter ihnen Olympiasieger, Weltrekordhalter und Weltmeister:

Florent Manaudou: Der französische Rückkehrer

Florent Manaudou ist Olympiasieger über 50 m Freistil ...