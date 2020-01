Beim Euro-Meet stellt Monique Olivier zwei neue Landesrekorde auf. Die 21-jährige Schwimmerin überzeugt sowohl im Schmetterling als auch im Freistil.

Euro-Meet: Olivier legt nächsten Rekord nach

Jan MORAWSKI Beim Euro-Meet stellt Monique Olivier zwei neue Landesrekorde auf. Die 21-jährige Schwimmerin überzeugt sowohl im Schmetterling als auch im Freistil.

Monique Olivier hat am frühen Freitagabend in der Coque für Jubelschreie auf den Rängen gesorgt. Im B-Finale über 200 m Schmetterling pulverisierte die 21-Jährige ihren eigenen Landesrekord.

Euro-Meet: Henx mit doppeltem Landesrekord Sprinter Julien Henx stellt am Freitagvormittag in der Coque einen neuen Landesrekord über 50 m Schmetterling auf. Am Abend legt er sogar nach.

In 2'15''58 unterbot sie ihre eigene alte Bestmarke (2'18''07) um satte 2,5 Sekunden und gewann das Rennen. "Dass ich so schnell bin, hätte ich nicht erwartet", sagte die strahlende Luxemburgerin, die erst kurz vor dem Euro-Meet von einem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada (E) zurückgekehrt war. "Ich hoffe, dass mir dieses Ergebnis für den weiteren Wettkampf Auftrieb gibt", erklärte Olivier.

Sie behielt Recht: Am Samstag legte die FLNS-Schwimmerin den nächsten Landesrekord nach. Im Vorlauf über 200 m Freistil schlug sie nach 2'01''85 an. Ihr alte Bestmarke von 2'01''87 hatte Olivier im April 2018 in Dublin aufgestellt. Damit steht sie im A-Finale über diese Strecke.