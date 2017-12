(jan) - Sie ist bereits eine alte Bekannte in Kirchberg: Der ungarische Schwimmstar Katinka Hosszu wird auch bei der 20. Ausgabe des Euro-Meet mit dabei sein. Die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin bringt ihren Landsmann Peter Bernek mit, der vergangene Woche bei der Kurzbahn-EM mit Gold über 400 Lagen und Silber über 400 Freistil aufhorchen ließ. Hosszu selbst holte in Kopenhagen sechs Titel.

Ebenfalls in Luxemburg an den Start gehen die Ungarn Dominik Kozma (Freistil) und Evelyn Verraszto (Lagen). Das Euro-Meet 2018 findet vom 26. bis 28. Januar in der Coque statt.